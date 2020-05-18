Финпол Кыргызстана закрыл очередную незаконную точку продажи ГСМ

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями пресекла очередную незаконную точку продажи ГСМ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, сотрудники межрайонного отдела ГСБЭП по Сокулукскому и Московскому районам Чуйской области совместно с работниками ОБДД и межрегионального управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Сокулукского района закрыли незаконную точку продажи ГСМ.

Торговлю организовали на обочине улицы Дружбы села Джаны-Джер Сокулукского района.

Фото ГСБЭП . Точка продажи ГСМ

Общее количество обнаруженного ГСМ — 2,5 тысячи литров бензина Аи-92.

Ранее точки стихийной торговли установлены в селах Новопавловка и Маловодном.

«Если вы обладаете какой-либо информацией о незаконной реализации (стихийной торговле) ГСМ в неустановленных местах, просим вас обратиться в ГСБЭП по адресу: город Бишкек, проспект Манаса, 101/1. Также для устных обращений есть телефоны дежурной части: 0312323091, 0312323707», — подчеркнули в ведомстве.