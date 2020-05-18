18:48
USD 76.59
EUR 82.83
RUB 1.05
Происшествия

Финпол Кыргызстана закрыл очередную незаконную точку продажи ГСМ

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями пресекла очередную незаконную точку продажи ГСМ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, сотрудники межрайонного отдела ГСБЭП по Сокулукскому и Московскому районам Чуйской области совместно с работниками ОБДД и межрегионального управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Сокулукского района закрыли незаконную точку продажи ГСМ.

Торговлю организовали на обочине улицы Дружбы села Джаны-Джер Сокулукского района.

ГСБЭП
Фото ГСБЭП . Точка продажи ГСМ

Общее количество обнаруженного ГСМ — 2,5 тысячи литров бензина Аи-92.

Ранее точки стихийной торговли установлены в селах Новопавловка и Маловодном.

«Если вы обладаете какой-либо информацией о незаконной реализации (стихийной торговле) ГСМ в неустановленных местах, просим вас обратиться в ГСБЭП по адресу: город Бишкек, проспект Манаса, 101/1. Также для устных обращений есть телефоны дежурной части: 0312323091, 0312323707», — подчеркнули в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/153129/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
Финпол продолжает выявлять стихийные точки торговли топливом на въезде в Бишкек
В Сокулукском районе обнаружили незаконные точки продажи ГСМ
Депутаты Жогорку Кенеша требуют снизить цены на ГСМ и остановить контрабанду
В Кыргызстан с начала года завезли 389,4 тысячи тонн топлива
Бензин и дизтопливо в мае могут подешеветь на 2 сома
ГСМ в Кыргызстане достаточно, утверждают в правительстве
Цифра дня. 214,7 тысячи тонн топлива ввезли в Кыргызстан за два месяца
Незаконная точка продажи ГСМ действует на улице Профсоюзной в Бишкеке
В Таласской области задержали грузовик, незаконно перевозивший топливо
Депутаты поручили правительству обеспечить сырьем отечественные НПЗ
Популярные новости
Хотел разогнать толпу. В&nbsp;ГУВД рассказали, почему милиционер стрелял в&nbsp;парке Хотел разогнать толпу. В ГУВД рассказали, почему милиционер стрелял в парке
В&nbsp;парке Бишкека сотрудник милиции направлял оружие в&nbsp;людей и&nbsp;стрелял в&nbsp;воздух В парке Бишкека сотрудник милиции направлял оружие в людей и стрелял в воздух
Коррупция в&nbsp;Госагентстве связи. В&nbsp;Бишкеке задержаны два сотрудника ГКНБ Коррупция в Госагентстве связи. В Бишкеке задержаны два сотрудника ГКНБ
В&nbsp;Бишкеке погибла девушка, выпав с&nbsp;шестого этажа В Бишкеке погибла девушка, выпав с шестого этажа
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; современный цифровой банк, частью которого необходимо стать «Керемет Банк» — современный цифровой банк, частью которого необходимо стать
Правительство США ускоряет разработку вакцины против коронавируса Правительство США ускоряет разработку вакцины против коронавируса
Пять причин получить карту &laquo;Элкарт&raquo; в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; Пять причин получить карту «Элкарт» в «Бакай Банке»
ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; закупило медоборудование и&nbsp;ПЦР-тесты для диагностики COVID-19 ЗАО «Чаарат Заав» закупило медоборудование и ПЦР-тесты для диагностики COVID-19
18 мая, понедельник
18:45
Цифровизация. В Бишкеке оптимизируют систему вывоза мусора Цифровизация. В Бишкеке оптимизируют систему вывоза мус...
18:30
19 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:24
Президент о личной ответственности за неношение масок и соблюдение карантина
18:20
Хочешь в Москву? Прими участие в конкурсе «Бессмертный полк — без границ»
18:07
Финпол Кыргызстана закрыл очередную незаконную точку продажи ГСМ