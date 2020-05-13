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В Москве наркоман напал на уроженца Кыргызстана и ранил его ножом

В Москве задержали 30-летнего мужчину, который напал на мигранта из Кыргызстана и ранил его ножом. Об этом пишет MK.ru.

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По данным издания, под воздействием наркотиков он также наехал на сотрудника патрульно-постовой службы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям.

«Нападавший подбежал к маршрутке, припаркованной на улице Бауманской. За рулем сидел 56-летний водитель, уроженец Кыргызстана. Преступник потребовал с трудового мигранта деньги, а получив отказ, вытащил его на улицу, побил и ранил в левое плечо ножом», — пишет СМИ.

До этого злоумышленник ударил по голове 65-летнего таксиста и вытащил его с водительского сиденья на улицу. Когда сотрудники полиции попытались его остановить, он совершил наезд на одного из полицейских.

Всем потерпевшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. В отношении 30-летнего задержанного возбудили уголовное дело о покушении на грабеж с применением насилия, умышленном причинении легкого вреда здоровью, разбое, а также о применении насилия в отношении представителя власти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/152636/
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