В Москве на уроженца Кыргызстана возбудили дело о покушении на убийство

«Установлено, что перед нападением на сотрудника полиции днем в квартире жилого дома по улице Вешняковская мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанес несколько колото-резаных ранений своему знакомому», — отметили в Следственном комитете России.

Пострадавший смог убежать и вызвать скорую помощь. Сейчас он остается в больнице. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, его задержали. Следователи намерены повторно ходатайствовать о его заключении под стражу.