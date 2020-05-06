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В Москве на уроженца Кыргызстана возбудили дело о покушении на убийство

В Москве на уроженца Кыргызстана возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщает телеканал НТВ.

По его данным, 30 апреля Махмуджан Матмусаев нарушил самоизоляцию и напал на полицейского, ударил его по голове и сбил с него фуражку. После этого стало известно и о другом преступлении, совершенном нападавшим в тот же день.

«Установлено, что перед нападением на сотрудника полиции днем в квартире жилого дома по улице Вешняковская мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанес несколько колото-резаных ранений своему знакомому», — отметили в Следственном комитете России.

Пострадавший смог убежать и вызвать скорую помощь. Сейчас он остается в больнице. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, его задержали. Следователи намерены повторно ходатайствовать о его заключении под стражу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/152051/
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