Покушение на генерала ГРУ в Москве: обвиняемые признали вину

Обвиняемые в покушении на первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба и Виктор Васин признали вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Согласно заявлению спецслужбы, исполнитель покушения Любомир Корба действовал по заказу СБУ. Как утверждается, украинская спецслужба при содействии польских коллег завербовала Корбу в 2025 году, он прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, а в августе прошлого года был «заброшен» в Россию, где вел наблюдение за высокопоставленными военными в Москве.

По информации ФСБ, пистолет для убийства Корба забрал из организованного украинскими спецслужбами схрона в Подмосковье, за покушение мужчине обещали вознаграждение в $30 тысяч.

Покушение на российского генерала произошло утром 6 февраля. Киллер ждал его на лестничной площадке дома на Волоколамском шоссе. Он несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева. Последний получил ранения конечностей, живота и груди, вызвавшие большую кровопотерю, его доставили в реанимацию.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Прокуратура Москвы взяла ход расследования под особый контроль.