Покушение на генерала ГРУ Генштаба в Москве: подозреваемые задержаны

Подозреваемых в покушении на первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева задержали, пишет «Коммерсант».

По данным издания, Владимир Алексеев успешно перенес операцию, его вывели из состояния искусственной комы.

Отмечается, что задержанных доставили на допрос.

Покушение на российского генерала произошло утром 6 февраля. Киллер ждал его на лестничной площадке дома на Волоколамском шоссе. Он несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева. Последний получил ранения конечностей, живота и груди, вызвавшие большую кровопотерю, его доставили в реанимацию.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Прокуратура Москвы взяла ход расследования под особый контроль.