В Москве совершили покушение на замначальника Главного разведуправления Генштаба

Неизвестный совершил покушение на первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Инцидент произошел сегодня в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве, сообщил РБК.

Злоумышленник несколько раз выстрелил в офицера и скрылся с места преступления. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Прокуратура Москвы взяла ход расследования под особый контроль. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Владимир Алексеев занимает пост первого заместителя начальника ГРУ с 2011 года. В 2017 году он получил звание Героя России за участие в военной операции в Сирии. Также генерал награжден орденами Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.