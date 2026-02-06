14:43
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В Москве совершили покушение на замначальника Главного разведуправления Генштаба

Фото Министерства обороны РФ. Первый заместитель начальника ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев

Неизвестный совершил покушение на первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Инцидент произошел сегодня в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве, сообщил РБК.

Злоумышленник несколько раз выстрелил в офицера и скрылся с места преступления. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Прокуратура Москвы взяла ход расследования под особый контроль. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Владимир Алексеев занимает пост первого заместителя начальника ГРУ с 2011 года. В 2017 году он получил звание Героя России за участие в военной операции в Сирии. Также генерал награжден орденами Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360908/
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби участники оценили как продуктивные
Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби: стороны продолжат встречу сегодня
В Абу-Даби начался второй раунд переговоров между Украиной, Россией и США
Российские компании заинтересованы в строительстве отелей на Иссык-Куле
Поставки товаров кыргызстанских продавцов через Wildberries в РФ урегулированы
Зеленский готов встретиться с Путиным: что ответили в Кремле
Делегация Жогорку Кенеша с официальным визитом посетит Россию в конце марта
Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить территории — глава МИД
Кыргызстан подал иск в суд ЕАЭС по неисполнению РФ соглашения по мигрантам
Иностранцам с судимостью запретят получать российское гражданство или ВНЖ
Популярные новости
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в&nbsp;антирейтинг крупнейших налоговых должников Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Казахстан депортировал в&nbsp;Россию гражданина Украины по&nbsp;обвинению в&nbsp;госизмене Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене
ГКНБ задержал сотрудника колонии и&nbsp;милиционера ГКНБ задержал сотрудника колонии и милиционера
Вирус Нипах у&nbsp;границ&nbsp;КР: пассажиров из&nbsp;Индии проверяют в&nbsp;усиленном режиме Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
6 февраля, пятница
14:33
Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержаны директора автошкол Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержа...
14:28
В Москве совершили покушение на замначальника Главного разведуправления Генштаба
14:27
Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
14:24
В Высшей школе правосудия при Верховном суде назначен новый директор
14:07
Участников массовой драки в Манасе задержали