В Канте мужчина ранил ножом приятеля. Суд отпустил его под домашний арест

Иссык-Атинский районный суд отпустил под домашний арест мужчину, едва не зарезавшего своего приятеля. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, в Канте мужчина, выпив спиртное, сначала ударил приятеля стеклянной бутылкой по голове, а затем ударил ножом в грудь.

«Потерпевшего госпитализировали. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Е.М. причинен тяжкий вред здоровью. Однако, несмотря на это, судья Нурбек Тажибаев отпустил обвиняемого под домашний арест», — сказал Нурлан Тагаев.

Он отметил, что в этот же день на санкцию привезли другого подозреваемого в аналогичном преступлении. Его судья также отпустил под домашний арест.

«Подозреваемый В.С. ранил ножом своего деверя. Последний сейчас лежит в реанимации. В обоих случаях гособвинители просили взять подозреваемых под стражу, но судья не согласился с мнением прокуроров и отпустил их под домашний арест», — добавил Нурлан Тагаев.