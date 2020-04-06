Семье погибшего на стройке в Москве кыргызстанца выплатят компенсацию

В ночь с 4 на 5 апреля из-за неисправности тепловой печки в палатке для рабочих на строительном объекте в Троицком районе и Новомосковском административном округе Москвы произошел пожар. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

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Отмечается, что в результате возгорания от отравления угарным газом погиб гражданин Кыргызстана. Личность погибшего и связь с его родственниками установлена.

«По итогам переговоров сотрудников посольства и представительства Госслужбы миграции с работодателем в присутствии родственников погибшего достигнута договоренность о покрытии расходов на похороны и выплате компенсации», — сообщили в пресс-службе посольства.

Место захоронения погибшего определят родственники. При этом в диппредставительстве напомнили, что на сегодня авиасообщение между Кыргызстаном и Россией приостановлено.

Московские власти решили подстраховаться на случай распространения в России коронавируса — в Троицком и Новомосковском административном округе стартовало строительство специального инфекционного центра, который при необходимости сможет принять несколько сотен пациентов. Клиника будет возведена в кратчайшие сроки по схеме, похожей на ту, что применялась в китайском Ухане. На стройке задействованы и граждане Кыргызстана.