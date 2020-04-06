16:13
USD 84.87
EUR 91.65
RUB 1.10
Происшествия

Семье погибшего на стройке в Москве кыргызстанца выплатят компенсацию

В ночь с 4 на 5 апреля из-за неисправности тепловой печки в палатке для рабочих на строительном объекте в Троицком районе и Новомосковском административном округе Москвы произошел пожар. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

Читайте по теме
В Москве во время пожара погиб кыргызстанец

Отмечается, что в результате возгорания от отравления угарным газом погиб гражданин Кыргызстана. Личность погибшего и связь с его родственниками установлена.

«По итогам переговоров сотрудников посольства и представительства Госслужбы миграции с работодателем в присутствии родственников погибшего достигнута договоренность о покрытии расходов на похороны и выплате компенсации», — сообщили в пресс-службе посольства.

Место захоронения погибшего определят родственники. При этом в диппредставительстве напомнили, что на сегодня авиасообщение между Кыргызстаном и Россией приостановлено.

Московские власти решили подстраховаться на случай распространения в России коронавируса — в Троицком и Новомосковском административном округе стартовало строительство специального инфекционного центра, который при необходимости сможет принять несколько сотен пациентов. Клиника будет возведена в кратчайшие сроки по схеме, похожей на ту, что применялась в китайском Ухане. На стройке задействованы и граждане Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/149325/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
Решить проблему мигрантов за рубежом предлагают за счет депутатов Жогорку Кенеша
В парламенте предлагают срочно отправить самолет в Новосибирск за кыргызстанцами
Мигранты остались без работы. 400 кыргызстанцев вылетели в Бишкек из Москвы
Кыргызстанцев в России просят временно воздержаться от попытки вернуться домой
Мигранты из Кыргызстана застряли в аэропорту Москвы. Среди них есть провокаторы
Мигранты из Кыргызстана застряли в аэропорту Москвы и просят помощи
Уроженец Кыргызстана, сбивший 11 человек в Москве, получил 16 лет тюрьмы
Родственники оставшихся в Новосибирске кыргызстанцев просят о помощи
Мигранты из Кыргызстана в России пожаловались на невыплату зарплаты
За особый статус для некоторых мигрантов выступает посол Аликбек Джекшенкулов
Популярные новости
Еще один больной коронавирусом скончался в&nbsp;Кыргызстане Еще один больной коронавирусом скончался в Кыргызстане
Милиционера задержали за&nbsp;нарушение комендантского часа. Секс-работниц не&nbsp;возил Милиционера задержали за нарушение комендантского часа. Секс-работниц не возил
Суициды школьников в&nbsp;Иссык-Ате. Стали известны подробности Суициды школьников в Иссык-Ате. Стали известны подробности
В&nbsp;Иссык-Атинском районе в&nbsp;один день повесились два школьника В Иссык-Атинском районе в один день повесились два школьника
Бизнес
Список принятых мер. Как помогает Мобильный оператор&nbsp;О! в&nbsp;борьбе с&nbsp;COVID-19 Список принятых мер. Как помогает Мобильный оператор О! в борьбе с COVID-19
Онкобольные смогут получить консультацию зарубежных врачей онлайн Онкобольные смогут получить консультацию зарубежных врачей онлайн
Бизнесмен Нурлан Азыгалиев опроверг информацию о&nbsp;продаже гумпомощи в&nbsp;Эркин-Сае Бизнесмен Нурлан Азыгалиев опроверг информацию о продаже гумпомощи в Эркин-Сае
Бесконтактные платежи для вашего бизнеса Бесконтактные платежи для вашего бизнеса
6 апреля, понедельник
16:03
Противовирусных препаратов в Кыргызстане достаточно, заверяют в ФОМС Противовирусных препаратов в Кыргызстане достаточно, за...
16:00
Зачем Кыргызстану возвращать президентскую форму правления и что это изменит
15:54
Семье погибшего на стройке в Москве кыргызстанца выплатят компенсацию
15:48
В Бишкеке устанавливают дезинфицирующие туннели
15:29
ООН пообещала помощь Кыргызстану в борьбе с коронавирусом