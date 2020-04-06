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Происшествия

В Кой-Таше мужчина несколько раз ударил приятеля ножом. Суд прекратил дело

Аламединский районный суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины, нанесшего ножевые ранения приятелю. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, мужчина, выпив спиртное и поругавшись с приятелем, несколько раз ударил его ножом.

«В ходе судебного разбирательства обвиняемый частично признал вину. Он заявил, что приятель пришел к нему и стал требовать выпить с ним. Спустя некоторое время он якобы нащупал нож на столе и ударил потерпевшего», — рассказал Нурлан Тагаев.

Он отметил, что суд необоснованно переквалифицировал на статью «Превышение пределов самообороны», хотя следствие квалифицировало преступление как «Нанесение тяжких телесных повреждений». «Судья прекратил уголовное разбирательство, объяснив тем, что потерпевший написал встречное заявление. Однако прокуратура считает это решение необоснованным и незаконным. Гособвинение обжалует приговор в вышестоящей инстанции», — добавил Нурлан Тагаев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/149255/
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