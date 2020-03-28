Убийство Лимонти в Нарыне. В милиции рассказали свою версию произошедшего

По факту убийства криминального авторитета Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в УВД города Нарына.

Уточняется, что сегодня примерно в 12.50 в Нарыне столкнулись Toyota Passo и Lexus, в результате чего между водителями произошла словесная перепалка.

Читайте по теме МВД расследует убийство Лимонти. Фото с места происшествия

«В ходе ссоры мужчины стали наносить друг другу удары ножами. После 25-летний Ш.Т. привез в машине труп к зданию УВД. Он зашел в милицию и сказал, что убил человека, привез его тело», — сообщили в УВД.

Отметим, ранее источники в правоохранительных органах сообщили 24.kg, что Алмазу Сулайманову нанес несколько ножевых ранений сын убитого в 1998 году Имаша Шамиева. Он отомстил за смерть отца. Кримавторитет скончался на месте. После напавший загрузил тело в машину и поехал в милицию. Его задержали.

Напомним, что в 1998 году Алмаз Сулайманов был приговорен за убийство к исключительной мере наказания — расстрелу. Затем в связи с гуманизацией законодательства ему поменяли наказание на 25 лет лишения свободы. Отсидев 18 лет, в августе Сулайманов был переведен в колонию-поселение в Нарыне.