В Бишкеке девушка не оплатила проезд и угнала такси

В Бишкеке задержана подозреваемая в угоне. 23-летняя девушка не оплатила поездку на такси, а когда водитель хотел вызвать милицию, села за руль его машины и уехала на ней. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, преступление совершено еще 27 февраля примерно в 23.20. На следующий день водитель обратился с заявлением в милицию. Он сообщил, что занимается частным извозом. Девушка доехала до пересечения улиц Ахунбаева и Тыналиева, а после отказалась платить. Когда водитель вышел из авто, чтобы вызвать милицию, она села за руль его «Мазды» и скрылась.

Факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД. Начато досудебное производство по статье 206 «Угон автомототранспортного средства».

Угнанный автомобиль на днях обнаружили в жилмассиве «Ак-Ордо». Подозреваемой оказалась Ж.Р., 1997 года рождения. Ленинский районный суд в отношении нее избрал меру пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО сроком на два месяца.