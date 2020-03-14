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Милиция задержала мужчину, поставляющего из Нидерландов психотропные вещества

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провела спецоперацию по выявлению и перекрытию международного канала контрабанды психотропных веществ из Нидерландов (Голландия) через Турцию в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН.

Уточняется, что в результате в Бишкеке задержали гражданин С.А. У него изъяли около 1 тысячи таблеток психотропных веществ.

«Ориентировочная стоимость изъятых веществ составляет более $50 тысяч. По факту начато досудебное производство, проводятся специальные следственные действия по установлению других лиц, причастных к преступлению», — сообщили в СБНОН.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146485/
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