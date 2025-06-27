В Чуйской области проходит рейд против «аптечных наркотиков»

В Чуйской области стартовала профилактическая акция «Мы против наркотиков», направленная на борьбу с так называемой аптечной наркоманией — незаконным оборотом рецептурных и психотропных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, это мероприятие проводится совместными усилиями сотрудников районной милиции, администрации, Центра общей врачебной практики и Налоговой службы.

В рамках рейда правоохранители посещали аптеки, где проводили разъяснительные беседы с фармацевтами о запрете продажи сильнодействующих препаратов без рецепта, особенно несовершеннолетним.

Как отмечает пресс-служба ГУВД Чуйской области, главная цель инициативы — усилить меры профилактики, повысить осведомленность населения и предотвратить незаконный оборот наркотических и психотропных веществ.