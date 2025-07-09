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Происшествия

В Таласе изъято свыше 46 тысяч капсул сильнодействующего препарата

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики установлен факт незаконной перевозки крупной партии психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В городе Таласе у 34-летнего гражданина К.У.Э. было обнаружено и изъято 46 тысяч 455 капсул сильнодействующего препарата, содержащего психотропное вещество.

По данному факту назначена судебно-химическая экспертиза, проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335710/
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