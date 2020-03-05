Драка у супермаркета. Гражданские активисты обратились к президенту

Гражданский активист Мелис Аспеков сообщил 24.kg, что обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову, а также в ГКНБ и Генпрокуратуру.

По его словам, действительно, подозреваемые в жестоком избиении двух мужчин у супермаркета «Ярмарка» в Бишкеке Жаныбек Бапышов и Калысбек Сейитбеков по-прежнему содержатся в СИЗО-1. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство.

«Но есть опасение, что они через своих родственников в милиции могли повлиять на судмедэкспертов, которые вынесли заключение в их пользу. А это означает, что подозреваемые могут получить минимальные сроки. Поэтому мы просим тщательно проверить выводы экспертов», — сказал Мелис Аспеков.

Отметим, следствие по факту драки на стадии завершения.

Как сообщалось ранее, в МВД опровергли информацию члена политсовета СДПК Адиля Турдукулова, который заявил, что арестованных отпустили «из-за покровительства милиции».

Напомним, 28 августа 2019 года около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Оба получили тяжелые травмы, один из них впал в кому, вышел из нее несколько дней спустя. Выяснилось, что родственник одного из подозреваемых является сотрудником милиции.