Угрожал милиционерам. В Бишкеке задержали члена ОПГ по прозвищу Чач

В Бишкеке задержан подозреваемый, стоящий на оперативном учете как активный член ОПГ Камчи Кольбаева по прозвищу Чач. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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Уточняется, что 32-летний подозреваемый М.Э ранее был неоднократно судим.

«При проведении обыска в автомобиле марки Toyota Camry с иностранными госномерами, на которой он передвигался, в салоне обнаружено и изъято огнестрельное оружие неустановленной марки. По внешнему виду оно схоже с револьвером», — отмечают в ведомстве.

При задержании Чач выражал угрозы применения насилия в отношении милиционеров. Его водворили в ИВС.