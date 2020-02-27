В Таласе ограбили ювелирный магазин на 3 миллиона сомов

В Таласе задержаны двое парней, подозреваемых в краже ювелирных изделий и золотых украшений на 3 миллиона сомов. Об этом заявила пресс-служба УВД Таласской области.

По ее данным, 9 февраля житель Таласа С.З., 1962 года рождения, обратился с заявлением в милицию. Он сообщил, что неизвестные, сломав двери ювелирного магазина на центральном рынке города, украли украшения из золота и серебра. Злоумышленники также забрали 12 мобильных телефонов разной марки.

По сведениям милиции, общая сумма украденного товара составила 3 миллиона сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК КР.

В результате оперативно-следственных мероприятий в Бишкеке и Чуйской области задержаны двое подозреваемых. Один из них оказался жителем села Кок-Ой Таласского района Б.Д., 1996 года рождения, второй — житель Кемина Чуйской области М.У., 2001 года рождения.

«Подозреваемые 8 февраля утром прибыли в Талас на автомобиле «Хонда Аккорд» и до вечера находились на горе села Кок-Ой. Примерно в 2.20 они в масках приехали на рынок в центре Таласа. Разбив витрины магазина ломом, положили украденные ювелирные изделия в машину и сразу же направились в Бишкек.

Часть украденных вещей сдали в ломбард, остальное обменяли на автомашину «БМВ 7», отмечают в УВД.

Задержанные лица водворены в ИВС. Ведутся следственные мероприятия.