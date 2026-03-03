Ювелиры Кыргызстана легализовали изделия на 16,8 миллиарда сомов

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики 1 марта 2026 года официально завершила масштабную кампанию по легализации ювелирных изделий. Об этом сообщила ее пресс-служба.

За время проведения акции 942 предпринимателя добровольно легализовали ювелирную продукцию. Общая сумма активов составила почти 16,8 миллиарда сомов. В рамках процесса бизнесмены оформили 1 тысячу 604 электронных счета-фактуры.

В ходе кампании специалисты внесли данные об остатках ювелирных изделий, которые не имели документов о происхождении, в единую базу данных Налоговой службы. Это позволит ведомству в будущем наладить эффективный учет и прозрачный контроль за оборотом драгоценных металлов и камней в стране.

Представители ГНС подчеркнули, что инициатива помогла:

улучшить налоговое администрирование в секторе;

повысить прозрачность национальной экономики;

укрепить доверие бизнеса к экономическим реформам.

Напомним, легализацию проводили по Указу президента «О мерах по поддержке отдельных отраслей экономики». Власти предложили предпринимателям возможность упростить ведение дел и войти в правовое поле без санкций.