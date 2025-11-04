21:12
Экономика

В Китае запустили автомат, переплавляющий золото и отправляющий деньги на счет

В Шанхае установили автоматизированный аппарат Kinghood, который принимает золотые изделия, оценивает их стоимость и переводит деньги на банковский счет владельца. Процедура занимает до 30 минут. В СМИ устройство называют «золотым банкоматом».

Система принимает изделия весом от трех граммов и с пробой не ниже 50 процентов. Аппарат определяет вес и состав металла, сверяет стоимость с котировками Шанхайской биржи золота, после чего предлагает сумму с учетом комиссии. При согласии клиента золото переплавляют, а средства мгновенно поступают на банковский счет.

Разработчиком устройства является китайская компания Kinghood Group. В СМИ отмечают, что сервис вызывает большой интерес: запись на использование автомата занята на несколько месяцев вперед.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/349663/
