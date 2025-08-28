15:05
Происшествия

В Узбекистане пресекли попытку ввоза 19 килограммов золота из Кыргызстана

В Узбекистане пресекли попытку ввоза 19 килограммов золота из Кыргызстана. Уточняется, что сотрудники Пограничных войск Службы государственной безопасности совместно с управлением по Ферганской области пресекли контрабанду ювелирных изделий.

скриншота с видеозаписи
Фото скриншота с видеозаписи

В частности задержаны два жителя Ферганского района в возрасте 34 и 32 лет, которые незаконно пересекли государственную границу и ввезли из Кыргызстана 19 килограммов 119 граммов золотых изделий. Их ориентировочная стоимость составляет 20 миллиардов сумов.

В настоящее время изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
