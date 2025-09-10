В Узбекистане пресекли контрабанду ювелирных изделий из Кыргызстана

В Узбекистане пресечена контрабанда ювелирных изделий на 5,7 миллиарда сумов из Кыргызстана. Об этом сообщает Служба государственной безопасности РУз.

Отмечается, что в целях борьбы с контрабандой товарно-материальных ценностей сотрудники Ферганского областного управления СГБ совместно с таможенными органами провели экстренное мероприятие.

Житель Ферганского района 1987 года рождения получил крупную партию ювелирных изделий, незаконно переправленных от гражданина КР обходными путями через узбекско-кыргызскую государственную границу.

Оба задержаны при передаче ювелирных изделий жителю Жалакудукского района Андижанской области 1997 года рождения.

Общий вес золотых ювелирных изделий составляет 5 килограммов 706 граммов, первоначальная стоимость оценивается в 5 миллиардов 746 миллионов сумов.

В настоящее время в отношении задержанных проводятся доследственные мероприятия.