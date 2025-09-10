12:20
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Происшествия

В Узбекистане пресекли контрабанду ювелирных изделий из Кыргызстана

В Узбекистане пресечена контрабанда ювелирных изделий на 5,7 миллиарда сумов из Кыргызстана. Об этом сообщает Служба государственной безопасности РУз.

Отмечается, что в целях борьбы с контрабандой товарно-материальных ценностей сотрудники Ферганского областного управления СГБ совместно с таможенными органами провели экстренное мероприятие.

Житель Ферганского района 1987 года рождения получил крупную партию ювелирных изделий, незаконно переправленных от гражданина КР обходными путями через узбекско-кыргызскую государственную границу.

Оба задержаны при передаче ювелирных изделий жителю Жалакудукского района Андижанской области 1997 года рождения.

Общий вес золотых ювелирных изделий составляет 5 килограммов 706 граммов, первоначальная стоимость оценивается в 5 миллиардов 746 миллионов сумов.

В настоящее время в отношении задержанных проводятся доследственные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342884/
просмотров: 343
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткене пресекли контрабанду скота, среди организаторов — бывший милиционер
В Бишкеке задержаны пластический хирург и косметологи-контрабандисты
В Узбекистане пресекли попытку ввоза 19 килограммов золота из Кыргызстана
В Баткене пресечена контрабанда КРС и МРС
Более 2,56 миллиона акцизных марок Узбекистана пытались ввезти в Кыргызстан
Пресечена попытка незаконного вывоза ювелирных изделий из Кыргызстана
Более 5 тонн дикорастущего растения макротомия изъяли в Кыргызстане
Незаконный ввоз психотропных препаратов. В Кыргызстане задержали подозреваемых
Контрабанду золотых изделий через Кыргызстан пресекла спецслужба Узбекистана
На погранзаставе за получение взятки у контрабандиста задержаны военнослужащие
Популярные новости
Из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан Из Кыргызстана в Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан
Штормовое предупреждение: в&nbsp;горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки Штормовое предупреждение: в горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки
Авиакатастрофа в&nbsp;Актау. МИД России проинформировал о&nbsp;страховых выплатах Авиакатастрофа в Актау. МИД России проинформировал о страховых выплатах
Нападение с&nbsp;ножами в&nbsp;ТЦ&nbsp;Vefa: женщина и&nbsp;ее&nbsp;муж едва остались живы Нападение с ножами в ТЦ Vefa: женщина и ее муж едва остались живы
Бизнес
Онлайн-регистрация IMEI-кодов от&nbsp;КМРЦ: надежно и&nbsp;доступно для всех Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
10 сентября, среда
12:17
«Ала-Тоо Резорт» будет принимать до 850 тысяч туристов в год — Эрденет Касымов «Ала-Тоо Резорт» будет принимать до 850 тысяч туристов...
12:16
В Бишкеке в 2025 году трудоустроено более 4 тысяч человек через службы занятости
12:08
Сельскохозяйственная перепись в Кыргызстане пройдет в электронном формате
12:02
Сеидбек Атамбаев: Многие родители жалуются на трудности при приеме детей в школу
12:00
Новый стадион в Бишкеке: амбиции, вызовы и перспективы