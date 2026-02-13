1 марта истекает срок легализации ювелирных изделий без документов

Налоговая служба напоминает, что 1 марта заканчивается срок легализации остатков ранее ввезенных или произведенных ювелирных изделий из драгоценных металлов без первичных документов.

Как сообщили в ведомстве, эта мера позволяет владельцам ювелирных изделий освободиться от ответственности и исполнения обязанностей налогового агента. Осталось всего 16 дней, чтобы воспользоваться возможностью.

На легализованные изделия действуют пониженные ставки пробирного сбора:

золотые, платиновые и палладиевые ювелирные и другие изделия отечественного производства, а также изделия иностранного производства, закупленные за рубежом, включая бывшие в употреблении и поступающие от физических или юридических лиц, — 10 сомов за одну единицу;

серебряные ювелирные и другие изделия отечественного производства, а также изделия иностранного производства, закупленные за рубежом, включая бывшие в употреблении и поступающие от физических или юридических лиц, — 8 сомов за одну единицу.

Для легализации необходимо подать документы через информационную систему ЭСФ на сайте. Там указываются наименование изделия, проба, вес, количество, цена и стоимость. После внесения сведений налогоплательщики должны обратиться в УГНС по работе с драгоценными металлами для опробования и клеймения ювелирных изделий.

Напомним, добровольный патент отменен, а операции с драгоценными металлами теперь облагаются упрощенной системой налогообложения 0,25 процента с применением контрольно-кассовых машин.