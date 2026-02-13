14:04
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Экономика

1 марта истекает срок легализации ювелирных изделий без документов

Налоговая служба напоминает, что 1 марта заканчивается срок легализации остатков ранее ввезенных или произведенных ювелирных изделий из драгоценных металлов без первичных документов.

Как сообщили в ведомстве, эта мера позволяет владельцам ювелирных изделий освободиться от ответственности и исполнения обязанностей налогового агента. Осталось всего 16 дней, чтобы воспользоваться возможностью.

На легализованные изделия действуют пониженные ставки пробирного сбора:

  • золотые, платиновые и палладиевые ювелирные и другие изделия отечественного производства, а также изделия иностранного производства, закупленные за рубежом, включая бывшие в употреблении и поступающие от физических или юридических лиц, — 10 сомов за одну единицу;
  • серебряные ювелирные и другие изделия отечественного производства, а также изделия иностранного производства, закупленные за рубежом, включая бывшие в употреблении и поступающие от физических или юридических лиц, — 8 сомов за одну единицу.

Для легализации необходимо подать документы через информационную систему ЭСФ на сайте. Там указываются наименование изделия, проба, вес, количество, цена и стоимость. После внесения сведений налогоплательщики должны обратиться в УГНС по работе с драгоценными металлами для опробования и клеймения ювелирных изделий.

Напомним, добровольный патент отменен, а операции с драгоценными металлами теперь облагаются упрощенной системой налогообложения 0,25 процента с применением контрольно-кассовых машин. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361873/
просмотров: 413
Версия для печати
Материалы по теме
В бишкекском кафе выявили теневой учет и скрытую выручку на 12 миллионов сомов
В Кыргызстане продлили срок подачи заявок на единый налог до 1 марта
Глава ГНС рассказал о трансформации налогового администрирования
В 2025 году собрано налогов и страховых взносов на 391,8 миллиарда сомов
Служба судебных исполнителей взыскала свыше 1 миллиона сомов в пользу ГНС
Более 5 миллионов сомов выделяет Налоговая служба на покупку планшетов
В Бишкеке обнаружено более 13 тысяч подакцизных напитков без маркировки
ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур
В Ошской области выявлены факты незаконной продажи ГСМ
ГНС разъяснила, как получить освобождение по ювелирным изделиям без документов
Популярные новости
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;февраля Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
В&nbsp;Кыргызстане срок получения разрешений на&nbsp;перевозки в&nbsp;КНР сократили в&nbsp;144 раза В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков
Юань и&nbsp;тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;февраля Юань и тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на 11 февраля
Бизнес
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
13 февраля, пятница
13:35
Белый дом прекращает рейды против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе Белый дом прекращает рейды против нелегальных мигрантов...
13:33
Видео с жестоким отстрелом собак в Бишкеке вызвало общественный резонанс
13:19
Сняты ограничения для движения большегрузного транспорта на перевале Отмок
13:18
В 206 школах должность директора вакантна. Объявлен конкурс
13:09
«Аэропорты Кыргызстана» и Госстрах объединяют усилия для защиты сферы авиации