Происшествия

Пресечена попытка незаконного вывоза ювелирных изделий из Кыргызстана

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни «Манас» выявили нарушения таможенного законодательства.

В рамках осуществления таможенного контроля в аэровокзальном комплексе международного аэропорта «Манас 2» сотрудники таможни «Манас» совместно с работниками ГКНБ пресекли попытку незаконного перемещения ювелирных изделий.

Таможенной службы
Фото Таможенной службы. Часы

В зоне вылета при прохождении таможенного контроля у гражданина Кыргызской Республики С.К.Ж. обнаружены незадекларированные товары — 46 наручных часов, изготовленных из желтого металла, общим весом 4,4 килограмма.

Товар задержан и помещен на временное хранение на склад «КММ» в качестве вещественного доказательства до выяснения всех обстоятельств.
