Происшествия

Незаконный ввоз золота на 1 миллион сомов пресекли в аэропорту города Ош

Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызстана пресекли попытку незаконного ввоза золотых изделий из стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По данным ведомства, факт нарушения выявили в международном аэропорту города Оша.

Как уточняется, в страну пытались ввезти золотые изделия — кольцо, серьги и цепочки — общей стоимостью более 1 миллиона сомов без сопроводительных документов.

По факту составили акты. Материалы проверки направлены в органы прокуратуры для юридической оценки.

В ГНС отметили, что контроль за ввозом ювелирных изделий на территорию Кыргызстана продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/364692/
просмотров: 295
