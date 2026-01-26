ГНС разъяснила, как получить освобождение по ювелирным изделиям без документов

Налогоплательщики могут получить освобождение от ответственности и исполнения обязанностей налогового агента по ювелирным изделиям из драгоценных металлов при отсутствии первичных документов. Об этом сообщает ГНС.

Для этого необходимо до 1 марта 2026 года оформить специальный электронный документ в информационной системе электронных счетов-фактур.

Как уточнили в ГНС, для внесения сведений нужно зайти на сайт esf.salyk.kg, перейти в раздел «Приобретение», затем — в подраздел ДПБУ, нажать кнопку «Добавить» и отметить пункт «Внесение сведений о драгоценных ювелирных изделиях из драгоценных металлов».

При выборе этой опции основные реквизиты электронного документа формируются автоматически. Налогоплательщику требуется заполнить только товарную часть — в соответствии с пунктом 19 Порядка оформления и применения счета-фактуры, утвержденного приказом ГНС от 28 апреля 2023 года № 101 (в редакции приказа от 14 января 2026 года № 4).

В ГНС подчеркнули, что такой электронный документ не подлежит корректировке и не может быть признан недействительным. Поэтому все сведения должны быть внесены полностью, достоверно и без ошибок — данные подлежат обязательному учету и в дальнейшем не изменяются.