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Происшествия

В Кадамджае мужчина ударил ножом супругу

В городе Кадамджае Баткенской области мужчина ударил супругу ножом. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

По ее данным, инцидент произошел 20 февраля примерно в 18.00. Уточняется, что 65-летний мужчина во время ссоры замахнулся ножом, который был в этот момент в его руках, в сторону жены.

«В результате нож попал выше левой почки. Писать заявление в милицию на мужа пострадавшая не стала. Об инциденте в милицию сообщили в больнице», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что мужчина не задержан и не водворен в ИВС. Но факт зарегистрирован в ЕРПП, ведутся следственные мероприятия. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144567/
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