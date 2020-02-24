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Происшествия

В Чуйской области мужчина приставил нож к горлу пенсионерки и ограбил ее

В Аламединском районе милиция задержала мужчину, совершившего разбойное нападение на пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Звонок с сообщением о разбойном нападении на пульт 102 поступил 18 февраля. На месте сотрудники милиции установили, что 70-летняя пенсионерка застала дома мужчину в маске.

«Злоумышленник угрожал физической расправой пожилой женщине, приставил ей нож к горлу, а затем забрал деньги и золотые украшения. Подозреваемый задержан. Им оказался 37-летний житель Бишкека. Ранее задержанный приходил к пенсионерке домой под видом покупателя недвижимости. Узнав, что сын потерпевшей большую часть времени проводит на работе, совершил разбойное нападение. Подозреваемый водворен в СИЗО», — отметили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144492/
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