В Бишкеке задержаны подозреваемые в угоне автомобилей

В Бишкеке задержаны подозреваемые в угоне двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

По ее данным, 21 января в управление внутренних дел Свердловского района с заявлением обратился гражданин Т.Э. Он рассказал, что возле одного из домов на проспекте Жибек Жолу угнали его легковой автомобиль марки «Хонда-Витц» 2003 года выпуска. В тот же день с аналогичным заявлением в милицию обратился еще один бишкекчанин. Он рассказал, что у него угнали автомобиль марки «Тойота-Виндом» 2003 года выпуска на улице Пионерской.

«Оба факта зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по статье 206 (угон автомототраспортного средства) Уголовного кодекса. Подозреваемые 33-летний К.Д и 29-летний С.И. задержаны и водворены в ИВС ГУВД Бишкека», — говорится в сообщении.