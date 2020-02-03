11:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Бишкеке задержаны подозреваемые в угоне автомобилей

В Бишкеке задержаны подозреваемые в угоне двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

По ее данным, 21 января в управление внутренних дел Свердловского района с заявлением обратился гражданин Т.Э. Он рассказал, что возле одного из домов на проспекте Жибек Жолу угнали его легковой автомобиль марки «Хонда-Витц» 2003 года выпуска. В тот же день с аналогичным заявлением в милицию обратился еще один бишкекчанин. Он рассказал, что у него угнали автомобиль марки «Тойота-Виндом» 2003 года выпуска на улице Пионерской.

«Оба факта зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по статье 206 (угон автомототраспортного средства) Уголовного кодекса. Подозреваемые 33-летний К.Д и 29-летний С.И. задержаны и водворены в ИВС ГУВД Бишкека», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142406/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Подозреваемого в угоне авто задержали в Чуйской области
Малолетнего угонщика нашли благодаря камерам «Безопасного микрорайона» в Бишкеке
Серийных угонщиков автомобилей задержали в Бишкеке
В США машину вора угнали во время ограбления магазина
Водитель оставил ключи в замке зажигания и моментально поплатился за это
Подозреваемого в угоне автомобиля задержали в Бишкеке
Угон автомашины Болота Шамшиева. Обвиняемый скончался в больнице
У бишкекчанина пытались отобрать «Лексус». Милиция проводит проверку
В селе Беловодском два подростка угнали автомобиль
Угон авто Болота Шамшиева. Одному из обвиняемых требуется госпитализация
Популярные новости
Пьяный сотрудник ГКНБ ночью приехал к&nbsp;активисту и&nbsp;допрашивал его в&nbsp;машине Пьяный сотрудник ГКНБ ночью приехал к активисту и допрашивал его в машине
За&nbsp;вымогательство взятки задержан директор бишкекского отделения ФОМС За вымогательство взятки задержан директор бишкекского отделения ФОМС
В&nbsp;Бишкеке арестовали экс-директора Судебного департамента при Верховном суде В Бишкеке арестовали экс-директора Судебного департамента при Верховном суде
В&nbsp;Москве кассир из&nbsp;Кыргызстана убил покупателя за&nbsp;украденную банку кофе В Москве кассир из Кыргызстана убил покупателя за украденную банку кофе
Бизнес
Ядерная медицина&nbsp;&mdash; надежный союзник в&nbsp;борьбе с&nbsp;онкологическими заболеваниями Ядерная медицина — надежный союзник в борьбе с онкологическими заболеваниями
Банку &laquo;Бай Тушум&raquo; 20&nbsp;лет. Курс на&nbsp;новые продукты и&nbsp;рост капитала Банку «Бай Тушум» 20 лет. Курс на новые продукты и рост капитала
Школа банкира банка &laquo;Бай Тушум&raquo; открывает набор на&nbsp;2020 год Школа банкира банка «Бай Тушум» открывает набор на 2020 год
Новая услуга от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo;. Запланируй визит в&nbsp;банк заблаговременно! Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно!
3 февраля, понедельник
11:28
Новый вирус в Китае. У прибывших из Уханя кыргызстанцев симптомов нет Новый вирус в Китае. У прибывших из Уханя кыргызстанцев...
11:20
В Бишкеке задержаны подозреваемые в угоне автомобилей
11:13
Новый вирус в Китае. В Ухане за 10 дней построили временную больницу
10:50
На российском сайте продают кыргызские паспорта
10:40
Тест-системы диагностики коронавируса страны ЕАЭС и СНГ получат от России