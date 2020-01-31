21:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В городе Ош задержанных членов ОПГ водворили в СИЗО

В Оше задержанных членов ОПГ водворили в СИЗО. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

Читайте по теме
В городе Ош задержали членов ОПГ. Они причастны к избиению спортсмена

Уточняется, что такое решение принял городской суд.

«Задержанным вручено уведомление о подозрении в преступлениях по статьям «Хулиганство» и «Незаконное хранение наркотических средств». Во время личного досмотра у одного из подозреваемых обнаружены наркотики», — сообщили в УВД.

Напомним, 29 января в Оше были задержаны пять членов ОПГ. Они, по предварительным данным, причастны к избиению спортсмена. Сам пострадавший отказывается писать заявление в милицию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142291/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош задержали членов ОПГ. Они причастны к избиению спортсмена
В Оше с кримавторитетом Дженго провели профилактическую беседу
Члена ОПГ по прозвищу Казак водворили в СИЗО города Ош
В Оше задержан член ОПГ по прозвищу Казак
В Кыргызстане есть ОПГ, но «без членов по решению суда»
МВД Кыргызстана в борьбе с ОПГ применяет опыт России и Грузии
Странная логика МВД: в Кыргызстане нет ОПГ, но учет их членов милиция ведет
Милиция задержала мужчину, сбежавшего из зала суда в Бишкеке
Подполковник милиции оказался организатором преступной группировки. Он задержан
Ручные, коррумпированные, клановые. С какими силовиками живет Кыргызстан
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке милиционер выстрелил в&nbsp;парня. ГКНБ возбудил уголовное дело В Бишкеке милиционер выстрелил в парня. ГКНБ возбудил уголовное дело
За&nbsp;вымогательство взятки задержан директор бишкекского отделения ФОМС За вымогательство взятки задержан директор бишкекского отделения ФОМС
Пьяный сотрудник ГКНБ ночью приехал к&nbsp;активисту и&nbsp;допрашивал его в&nbsp;машине Пьяный сотрудник ГКНБ ночью приехал к активисту и допрашивал его в машине
Toyota протаранила четыре легковушки. Видео ДТП появилось в&nbsp;Сети Toyota протаранила четыре легковушки. Видео ДТП появилось в Сети
Бизнес
Банку &laquo;Бай Тушум&raquo; 20&nbsp;лет. Курс на&nbsp;новые продукты и&nbsp;рост капитала Банку «Бай Тушум» 20 лет. Курс на новые продукты и рост капитала
Школа банкира банка &laquo;Бай Тушум&raquo; открывает набор на&nbsp;2020 год Школа банкира банка «Бай Тушум» открывает набор на 2020 год
Новая услуга от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo;. Запланируй визит в&nbsp;банк заблаговременно! Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно!
&laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA «Керемет Банк» приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA
31 января, пятница
21:40
В городе Ош задержанных членов ОПГ водворили в СИЗО В городе Ош задержанных членов ОПГ водворили в СИЗО
21:22
Детский сад, где рухнул потолок, отремонтируют
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 февраля: днем потеплеет
20:42
Зарплату сотрудникам патрульной милиции Бишкека увеличили на 40 процентов
20:02
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах