В городе Ош задержанных членов ОПГ водворили в СИЗО

В Оше задержанных членов ОПГ водворили в СИЗО. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

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Уточняется, что такое решение принял городской суд.

«Задержанным вручено уведомление о подозрении в преступлениях по статьям «Хулиганство» и «Незаконное хранение наркотических средств». Во время личного досмотра у одного из подозреваемых обнаружены наркотики», — сообщили в УВД.

Напомним, 29 января в Оше были задержаны пять членов ОПГ. Они, по предварительным данным, причастны к избиению спортсмена. Сам пострадавший отказывается писать заявление в милицию.