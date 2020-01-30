В Москве кассир из Кыргызстана убил покупателя за украденную банку кофе

В Подмосковье задержали жителя Кыргызстана, который обвиняется в убийстве, он скрывался от полиции больше недели. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

По ее данным, кровавой разборкой закончился поход в магазин для 39-летнего москвича. В супермаркете «Дикси» мужчина ходил вдоль прилавков несколько минут, а потом решил выйти без покупок.

26-летний кассир из Кыргызстана заявил, что видел, как покупатель спрятал в кармане куртки банку с кофе, и потребовал, чтобы тот спустился с ним в подвальное помещение для просмотра записи с камер видеонаблюдения.

Видео подтвердили обвинения мужчины в воровстве. Тогда кассир стал требовать: «Плати, а то убью!» После кассир ударил мужчину кулаком в живот. Покупатель рухнул на пол. Лежачего кассир еще раз ударил ногой.

Все произошло 20 января, через несколько часов от полученных травм мужчина умер.

«Задержать подозреваемого удалось только спустя несколько дней. 29 января его арестовали на территории Московской области», — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Задержанный находится в СИЗО. Уголовное дело против него возбудил следственный комитет.