В городе Ош задержали членов ОПГ. Они причастны к избиению спортсмена

В Оше милиция задержала пятерых членов ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.



Уточняется, что все задержанные состоят на оперативном учете МВД как члены организованной преступной группы. Они подозреваются в хулиганстве.

«Четверо человек проживают на территории Ошской области, один из них в Оше. Начато досудебное производство, проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщили в УВД.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что задержанные причастны к избиению спортсмена. Эта версия проверяется. Сам пострадавший на данный момент отказывается писать заявление в милицию.