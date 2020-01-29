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В городе Ош задержали членов ОПГ. Они причастны к избиению спортсмена

В Оше милиция задержала пятерых членов ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

Уточняется, что все задержанные состоят на оперативном учете МВД как члены организованной преступной группы. Они подозреваются в хулиганстве.

«Четверо человек проживают на территории Ошской области, один из них в Оше. Начато досудебное производство, проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщили в УВД.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что задержанные причастны к избиению спортсмена. Эта версия проверяется. Сам пострадавший на данный момент отказывается писать заявление в милицию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142022/
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