Сантехника вуза связали и ограбили. Задержан один из подозреваемых

В Бишкеке задержали одного из подозреваемых, который ночью проник в здание вуза, связал сотрудника и украл деньги. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

Фото пресс-службы УВД Октябрьского района. Задержан один из подозреваемых в разбое

По ее данным, четыре молодых человека в черных медицинских масках пробрались в здание одного из университетов, применив физическую силу к сантехнику, забрали семь тысяч сомов и мобильный телефон стоимостью 20 тысяч сомов.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 202 «Разбой» УК КР. С помощью видеокамер наружного наблюдения милиционерам удалось выйти на след одного из подозреваемых. 22-летнего О.А задержали на территории Чуйской области и водворили в ИВС. Оперативниками службы криминальной милиции установлены остальные подозреваемые. Их разыскивают.