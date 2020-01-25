Угрожая оружием, забрал телефон у подростка. В Кара-Балте задержан лжемилиционер

В Жайылском районе задержан лжесотрудник милиции, совершивший разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйского района.

По ее данным, 23 января 2020 года в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение о том, что неизвестный совершил разбойное нападение на двух несовершеннолетних детей на одной из улиц города Кара-Балты. Звонивший успел сообщить, что злоумышленник на его машине направился на окраину города.

Выяснилось, что подозреваемый, будучи пьяным, взял такси и разъезжал по городу. На одной из улиц Кара-Балты он остановил двух несовершеннолетних. «Представившись сотрудником милиции, злоумышленник провел личный осмотр и, угрожая неустановленным оружием, отобрал сотовый телефон у одного из них и потребовал с каждого по 15 тысяч сомов. После чего посадил подростков в такси и направился на окраину города. При этом злоумышленник угрожал физической расправой водителю такси, который тайно успел сообщить в органы внутренних дел», — сообщает ГУВД.

Как отмечается, изучив запись камер видеонаблюдения, милиционеры установили предполагаемый маршрут машины. И через час задержали подозреваемого с поличным на окраине Кара-Балты.





Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 202 (разбой) УК КР. Задержанный 36-летний Ю.А. водворен в ИВС ОВД Жайылского района.

Досудебное производство продолжается.