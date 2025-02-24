10:37
USD 87.45
EUR 91.62
RUB 0.99
Происшествия

В Токмаке задержаны лжемилиционеры, вымогавшие у парня 30 тысяч сомов

Оперативники задержали трех лжемилиционеров, вымогавших у 18-летнего парня деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Правоохранители получили информацию, что трое мужчин, представившись сотрудниками правоохранительных органов, угрожают 18-летнему парню возбуждением уголовного дела и требуют 30 тысяч сомов. Лжемилиционеры уверяли, что у них есть информация о его причастности к краже.

Возбуждено дело по статье «Вымогательство» УК КР.

22 февраля при получении меченных денег задержаны трое подозреваемых — 29-летний А.И., 21-летние Ж.И. и А.К. Их водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320848/
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
Чтобы жена переживала. В Бишкеке мужчина обманул милицию, сообщив об убийстве
Задержаны экс-глава профсоюзов образования и бывший директор детского лагеря
В Бишкеке задержали девушку, оставившую тело недоношенного ребенка в туалете
Задержан подозреваемый в ложном сообщении о бомбе в Asia Mall
Двух судисполнителей задержали за коррупцию прямо во время совещания с ГКНБ
Липовый племянник президента Кыргызстана пытался отобрать угольную шахту
Задержание судьи в Бишкеке. Подробности от ГКНБ
Подозреваемые в похищении человека задержаны в городе Ош
В Бишкеке задержан водитель автобуса, избивший парня на остановке
Обещал помочь открыть майнинговую ферму. Задержан экс-замминистра энергетики
Популярные новости
В&nbsp;Сокулуке местный спикер похитил сожительницу и&nbsp;бывшую жену и&nbsp;избил&nbsp;их В Сокулуке местный спикер похитил сожительницу и бывшую жену и избил их
В&nbsp;Токмаке в&nbsp;спальной комнате своего дома найден повешенным ученик школы &#8470;&nbsp;2 В Токмаке в спальной комнате своего дома найден повешенным ученик школы № 2
За&nbsp;взятку задержан главный специалист департамента транспорта мэрии Бишкека За взятку задержан главный специалист департамента транспорта мэрии Бишкека
В&nbsp;Бишкеке задержали девушку, оставившую тело недоношенного ребенка в&nbsp;туалете В Бишкеке задержали девушку, оставившую тело недоношенного ребенка в туалете
Бизнес
Как получить гражданство Кыргызстана: способы и&nbsp;условия для россиян Как получить гражданство Кыргызстана: способы и условия для россиян
Бишкек на&nbsp;пути трансформации: от&nbsp;традиционного города к&nbsp;современному мегаполису Бишкек на пути трансформации: от традиционного города к современному мегаполису
Doscredobank: Переводы в&nbsp;Узбекистан с&nbsp;Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента Doscredobank: Переводы в Узбекистан с Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента
Жизнь и&nbsp;работа в&nbsp;России: рассказываем о&nbsp;финансовых сервисах Жизнь и работа в России: рассказываем о финансовых сервисах
24 февраля, понедельник
10:32
Запись в школу. Родители уже могут регистрироваться в системе Запись в школу. Родители уже могут регистрироваться в с...
10:29
В Люксембурге 27-летняя женщина ударила ножом в сердце своего мужа
10:19
Кубок четырех наций. Футболистки из Кыргызстана завершили выступление на турнире
10:14
Переход на 12-летку. Как в Бишкеке планируют размещать первоклассников
10:09
В Токмаке задержаны лжемилиционеры, вымогавшие у парня 30 тысяч сомов