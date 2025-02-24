В Токмаке задержаны лжемилиционеры, вымогавшие у парня 30 тысяч сомов

Оперативники задержали трех лжемилиционеров, вымогавших у 18-летнего парня деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

Правоохранители получили информацию, что трое мужчин, представившись сотрудниками правоохранительных органов, угрожают 18-летнему парню возбуждением уголовного дела и требуют 30 тысяч сомов. Лжемилиционеры уверяли, что у них есть информация о его причастности к краже.

Возбуждено дело по статье «Вымогательство» УК КР.

22 февраля при получении меченных денег задержаны трое подозреваемых — 29-летний А.И., 21-летние Ж.И. и А.К. Их водворили в ИВС. Следствие продолжается.