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Происшествия

Нападение на врача. Пациентка обратилась с жалобой в Минздрав, но ее не приняли

В Минздраве не приняли жалобу пациентки, которая накануне набросилась на врача. Она хотела рассказать свою версию инцидента. Об этом 24.kg сообщила сестра девушки Мира Алимова.

По ее словам, они посетили министерство, чтобы поговорить с главой ведомства, но его не оказалось на месте, и их принял другой чиновник Минздрава.

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«Он сказал, что мы издеваемся над врачами, со стороны министерства были претензии только к нам. Он сказал: вам можно на видео снимать врачей, а нам, что, нельзя? Но мы то на самом деле ничего не снимали», — рассказала Мира Алимова.

Она также отметила, что в Жогорку Кенеше принимают законы в защиту медиков, но о правах граждан и пациентов, пострадавших от медиков, ничего не говорится.

Напомним, что накануне в Городской детской клинической больнице № 3 снова произошел инцидент. Пациентка накинулась на врача за то, что та отказала в госпитализации ее ребенка с ангиной. Медик обратилась в правоохранительные органы с заявлением о побоях. Сегодня аналогичное заявление на врача написала и нападавшая.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141269/
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