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Происшествия

В Токмаке школьника подозревают в изнасиловании 16-летней девочки

В Токмаке школьника подозревают в изнасиловании 16-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что по факту проводится досудебное производство, назначены экспертизы. С заявлением обратилась местная жительница, которая просила принять меры в отношении 17-летнего парня.

«По словам женщины, в марте 2019 года он изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь в одном из заброшенных зданий, расположенных в Токмаке. Заявительница указала, что о произошедшем узнала только 12 января 2020-го. Подозреваемый в ходе допроса пояснил, что с 16-летней дочерью заявительницы познакомился в июне 2018 года, а после стал с ней дружить. Факт изнасилования парень отрицает, утверждая, что все произошло по обоюдному согласию», — сообщили в ГУВД.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140836/
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