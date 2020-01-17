В Москве задержан кыргызстанец, разыскиваемый за мошенничество

В Москве задержан кыргызстанец, разыскиваемый на родине за мошенничество и присвоение денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что 39-летний Г.А., работая в Баткенской области, несколько лет похищал деньги, поступившие в качестве оплаты за коммунальные услуги от населения.

«Следственный отдел УГКНБ возбудил уголовное дело в отношении Г.А. по статьям «Мошенничество» и «Присвоение или растрата вверенного имущества в значительном размере» УК КР. Работая оператором в коммунальной службе с 2011 по 2015 год, подозреваемый принимал деньги от контролеров за коммунальные услуги. Часть из них он перечислял по назначению, а вторую присваивал себе, указывая в квитанции другую сумму. Уроженец Баткенской области несколько лет скрывался на территории России. Проработан вопрос об экстрадиции», — отметили в ведомстве.