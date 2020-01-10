В Санкт-Петербурге граждане Азербайджана ограбили кыргызстанца, работавшего в службе такси. Об этом сообщил портал «Мойка78».

По его данным, разбойное нападение совершено на Софийской улице ночью 9 января. Задержаны трое подозреваемых — братья из Азербайджана.

Прибывшие на место полицейские установили, что трое злоумышленников, ехавших на такси, которое они заказали через приложение, брызнули из газового баллончика в лицо 25-летнему водителю из Кыргызстана. Забрали у него из бардачка 15 тысяч рублей, мобильный телефон, карты двух банков и документы.