18:42
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Санкт-Петербурге граждане Азербайджана ограбили кыргызстанца

В Санкт-Петербурге граждане Азербайджана ограбили кыргызстанца, работавшего в службе такси. Об этом сообщил портал «Мойка78».

По его данным, разбойное нападение совершено на Софийской улице ночью 9 января. Задержаны трое подозреваемых — братья из Азербайджана.

Прибывшие на место полицейские установили, что трое злоумышленников, ехавших на такси, которое они заказали через приложение, брызнули из газового баллончика в лицо 25-летнему водителю из Кыргызстана. Забрали у него из бардачка 15 тысяч рублей, мобильный телефон, карты двух банков и документы.
Ссылка:
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
В черном списке ФМС России остаются 60 тысяч граждан Кыргызстана
Таджикские мигранты переведут денег больше, чем заработает бюджет страны
Президент уверен, что в России к кыргызстанцам относятся лучше, чем к другим
Кыргызстанку судят на Камчатке за два факта нелегального пересечения границы
Кыргызстанца обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в Санкт-Петербурге
Избиение кыргызстанцев в Хабаровске. МИД выразил протест
По факту избиения кыргызстанцев в Хабаровске будет возбуждено уголовное дело
В Хабаровске милиционеры жестоко избили мигрантов
Несколько таксистов выявили с поддельными удостоверениями Кыргызстана в Москве
Надо что-то делать. Только за четыре месяца у 480 мигрантов выявлен ВИЧ
Популярные новости
ДТП с&nbsp;патрульной машиной в&nbsp;Бишкеке попало на&nbsp;видео ДТП с патрульной машиной в Бишкеке попало на видео
Помогите найти! Юлия Анищенко вышла из&nbsp;дома и&nbsp;пропала 2&nbsp;января Помогите найти! Юлия Анищенко вышла из дома и пропала 2 января
Еще одна новогодняя семейная ссора, еще одна гибель женщины Еще одна новогодняя семейная ссора, еще одна гибель женщины
Момент нападения на&nbsp;журналиста Factcheck Болота Темирова попал на&nbsp;видео Момент нападения на журналиста Factcheck Болота Темирова попал на видео
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
10 января, пятница
18:15
Переговоры на границе. Обе стороны договорились установить видеонаблюдение Переговоры на границе. Обе стороны договорились установ...
18:04
Погранслужба Кыргызстана уличила таджикских коллег в искажении фактов
18:02
Менеджер по маркетингу проектов YouTube из Кыргызстана попал в список Forbes
17:46
В Санкт-Петербурге граждане Азербайджана ограбили кыргызстанца
17:30
В Свердловском районе Бишкека новый заместитель акима