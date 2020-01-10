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Происшествия

Крушение самолета в Алматы. Основная версия — обледенение лайнера

Фото © Пресс служба КЧС МВД РК/ТАСС. На месте крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air, 27 декабря 2019 года

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр назвал основную версию крушения пассажирского самолета Bek Air под Алматы. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

По его словам, основной причиной крушения рассматривается обледенение воздушного судна. «Комиссия отмечает факт о неисключении вероятности отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток. С учетом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна», — уточнил вице-премьер.

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Роман Скляр заявил, что перед вылетом самолет Bek Air обработали специальной противообледенительной жидкостью частично — только стабилизатор. Крылья не обрабатывали.

По его словам, экипаж пытался удержать воздушное судно на заданной траектории взлета путем отклонения органов управления. В результате развития кренящих моментов и уменьшения вертикальной нагрузки произошло касание взлетно-посадочной полосы основными стойками шасси и левым крылом.

В дальнейшем проходило многократное касание шасси посадочной полосы: шесть раз хвостовой частью, четыре раза основными стойками шасси и один раз крылом с выкатыванием самолета на левую полосу безопасности, при этом повреждены 38 огней взлетно-посадочной полосы.

Авиакатастрофа с самолетом Bek Air, вылетевшим из Алматы в Нур-Султан, произошла рано утром 27 декабря 2019 года. Лайнер упал недалеко от алматинского аэропорта. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек.
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