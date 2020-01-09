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Убийство Толкунбека Шоноева. Верховный суд снизил срок одному из обвиняемых

Верховный суд снизил срок заключения под стражей обвиняемому в убийстве полковника Толкунбека Шоноева. Об этом сообщается в приговоре суда.

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В документе указывается, что Уланбек Молдошев в 2013 году был приговорен к 20 годам заключения. Адвокат обвиняемого подал надзорную жалобу в Верховный суд.

«Суд при вынесении приговора учел, что Уланбек Молдошев ранее не судим как смягчающее обстоятельство. Отягчающим обстоятельством суд признал то, что подсудимый совершил преступление против представителя власти будучи членом ОПГ, преследуя выгоду. Суд принял во внимание, что Уланбек Молдошев лично не принимал участия в убийстве милиционера. В связи с этим судебная коллегия считает нужным снизить срок лишения свободы до 16 лет», — указывается в документе.

Напомним, полковник милиции Толкунбек Шоноев был застрелен в январе 2013 года. В организации убийства принимали участие семь человек. Из них были арестованы и осуждены шестеро: Аскарбек уулу Арипбек приговорен к пожизненному лишению свободы, Тилек Жапаров — к 30 годам, Улан Молдошев — к 20, Айтбай уулу Сагын — к 10, Ниязбек Таджибаев и Эрнис Эсенов — к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Основного заказчика преступления — Кадырбека Досонова задержали спустя два года. Однако в 2017 году его оправдали за отсутствием состава преступления.
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