В Беларуси труп гостя несколько дней находился за праздничным столом

По словам собеседника агентства, установлено, что между хозяином дома, где на протяжении недели проходило новогоднее застолье, и его односельчанином ночью произошел конфликт, в ходе которого хозяин ударил гостя по голове бревном.

«Но из-за того, что гость сидел за столом в капюшоне, хозяин, по его признанию, не понял, что нанес серьезную травму. Прошло несколько дней, прежде чем он начал догадываться, что с гостем что-то не так. Милицию вызывать не стал», — рассказал Сапроненко.