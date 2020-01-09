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Происшествия

В Беларуси труп гостя несколько дней находился за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Республики Беларусь несколько дней находился за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Виталия Сапроненко.
 
Сообщается, что 8 января в милицию обратилась жительница деревни Черессы, которая рассказала, что ее супруг уже несколько дней не ночевал дома. «Как выяснили правоохранители, в последний раз его видели в гостях у односельчанина-ремесленника, который недавно вернулся из России, где был на заработках. Сотрудники уголовного розыска проверили эту информацию и обнаружили пропавшего», — рассказал представитель УВД.
 

Его труп находился в кресле за праздничным столом, где с 30 декабря 2019 года шло бурное застолье. Предварительно, смерть наступила ночью 6 января.

УВД Витебского облисполкома
По словам собеседника агентства, установлено, что между хозяином дома, где на протяжении недели проходило новогоднее застолье, и его односельчанином ночью произошел конфликт, в ходе которого хозяин ударил гостя по голове бревном.
 
«Но из-за того, что гость сидел за столом в капюшоне, хозяин, по его признанию, не понял, что нанес серьезную травму. Прошло несколько дней, прежде чем он начал догадываться, что с гостем что-то не так. Милицию вызывать не стал», — рассказал Сапроненко.
 
Как установила экспертиза, мужчина, 1969 года рождения, получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой, предположительно, он и скончался. В отношении подозреваемого хозяина дома, 1966 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 147 УК Беларуси. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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