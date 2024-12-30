В Минздраве рассказали о работе больниц в праздничные дни

В новогодние дни работники организаций здравоохранения будут отдыхать 1 и 7 января; 2, 3 и 6 января у них рабочие дни. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, в субботу, 4 января, стационары будут также работать, а в организациях здравоохранения первичного уровня организуют дежурства.

Согласно приказу, в целях обеспечения своевременной качественной медико-санитарной помощи населению в праздничные дни 1 и 7 января 2025 года руководителям организаций здравоохранения, координаторам по здравоохранению областей, а также Бишкека и Оша поручено:

— обеспечить работу организаций здравоохранения по календарю;

— предусмотреть резерв коек для госпитализации нуждающихся в экстренной медицинской помощи;

— обеспечить необходимый запас лекарственных средств, изделий медицинского назначения, резерв препаратов крови и ее компонентов, функционирование медицинской аппаратуры и техники для оказания экстренной медицинской помощи;

— обеспечить круглосуточную ургентную службу в организациях здравоохранения;

— на амбулаторном уровне (центры семейной медицины, группы семейных врачей, центры общеврачебной практики) обеспечить работу регистратуры, процедурного кабинета с 8.00 до 16.00 в праздничные дни 1 и 7 января;

— 1 и 7 января организовать график дежурств с назначением ответственных лиц;

— оставаться на круглосуточной связи.

Руководителям центров экстренной медицины в Бишкеке и Оше в праздничные дни с 30 декабря 2024 года по 7 января 2025-го приказано обеспечить непрерывную работу бригад скорой помощи. Директору департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора — организовать график дежурств с 30 декабря по 7 января в территориальных центрах и обеспечить необходимый запас реактивов для лабораторных исследований.