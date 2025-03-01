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Общество

Бишкекчан и гостей столицы приглашают на празднование Масленицы

В Бишкеке 2 марта отпразднуют Масленицу. Об этом в соцсетях сообщило посольство России в Кыргызстане.

В программе игры и народные забавы, мастер-классы по рисованию и изготовлению масленичных кукол, аквагрим, ярмарка народно-прикладного искусства, традиционные масленичные угощения, хоровод и сожжение чучела Масленицы. Запланирована концертная программа с участием коллективов Ассамблеи народа Кыргызстана, ансамблей «Улыбка», «Исламей» и «Сувенир», а также выступление аниматоров и солистов.

Мероприятие пройдет на площади перед зданием Министерства культуры КР.

Гуляния пройдут также в городах Канте, Кара-Балте, Караколе и селе Ленинском.

Организаторами выступают Русский культурный центр «Гармония» совместно с посольством Российской Федерации, мэрией города Бишкека и Интернациональным союзом казаков Семиречья «Наследие».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321431/
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