Четыре человека отравились в кафе «Белес» в Бишкеке

С 1 по 7 января в Бишкеке зарегистрирован один случай пищевого отравления, пострадало четыре человека. Об этом сообщили в Центре Госсанэпиднадзора столицы КР.

По их данным, 3 января они съели бифштекс с яичницей и сложным гарниром в кафе «Белес». Состояние пострадавших удовлетворительное, все находятся на амбулаторном лечении.

Специалистами ЦГСЭН Бишкека проведена внеплановая проверка кафе для лабораторных исследований пищи, питьевой воды, проверки качества мытья и обработки посуды, инвентаря. Проведено обследование и работников кафе на бактерионосительство.