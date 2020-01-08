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Происшествия

Четыре человека отравились в кафе «Белес» в Бишкеке

С 1 по 7 января в Бишкеке зарегистрирован один случай пищевого отравления, пострадало четыре человека. Об этом сообщили в Центре Госсанэпиднадзора столицы КР.

По их данным, 3 января они съели бифштекс с яичницей и сложным гарниром в кафе «Белес». Состояние пострадавших удовлетворительное, все находятся на амбулаторном лечении.

Специалистами ЦГСЭН Бишкека проведена внеплановая проверка кафе для лабораторных исследований пищи, питьевой воды, проверки качества мытья и обработки посуды, инвентаря. Проведено обследование и работников кафе на бактерионосительство.
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