12:06
USD 87.45
EUR 102.01
RUB 1.08
Общество

В Кыргызстане впервые провели исследование уровня свинца в крови у детей

В Кыргызстане завершили первое исследование по содержанию свинца в крови у детей. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Национального института общественного здоровья Жаркынбек Касымбеков.

«Радует, что проблема не так распространена, как мы боялись, но и успокаиваться тоже не стоит. Население повсеместно пользуется старыми яркими красками, яркой глазурованной посудой, яркими некачественными игрушками. В быту встречаются трубы или другие материалы из свинца. Из-за незнания и отсутствия информации об опасности этого металла люди пользуются такими вещами. Свинец — интересный металл, привлекает внимание — блестящий, мягкий, режется ножом, довольно легко плавится. Мы помним, как в детстве заливали его в альчики, но он легко проникает в организм», — сказал он.

Минимальной какой-либо допустимой дозы не бывает, в любой концентрации свинец очень опасен, особенно для детей.

Жаркынбек Касымбеков

Свинец — токсичный металл, особенно опасный для детского организма: он может вызывать отставание в развитии, снижение интеллекта, проблемы с поведением и хронические нарушения здоровья.

!

Симптомы отравления свинцом

У человека меняется характер, появляются головные боли, слабость, металлический привкус во рту, теряется координация при ходьбе, плохой аппетит, рвота, запоры, спастическая боль в животе, боли в костях или суставах, повышенное артериальное давление и анемия.

У детей острое отравление свинцом может вызвать раздражительность, снижение внимания и острую энцефалопатию. 

Санитарный врач Назгуль Абамуслимова добавила, что первоначально проводилась оценка распространения свинца в крови у детей, а на следующем этапе — исследование домохозяйств, где проживали дети с повышенным уровнем свинца в крови.

«Предоставленное оборудование позволяло проводить экспресс-исследование содержания уровня свинца на твердых поверхностях. Мы проводили замеры свинца в почве, посуде, на полу, в игрушках, брали пробы питьевой воды, чтобы выявить факторы риска. Исследование показало: факторы риска есть практически в большинстве домохозяйств — есть превышение уровня в красках, используемых для окрашивания полов, дверей, подоконников и так далее», — сказала она.

Читайте по теме
Есть в посуде и игрушках. Как свинец калечит маленьких кыргызстанцев

Назгуль Абамуслимова заметила, что параллельно проведено мини-исследование в детсадах в Оше.

«Замеры в десяти учреждениях показали аналогичные результаты — выявлено превышение уровня свинца в красках. В садиках обычно все яркое, пестрое, как на игровых площадках, так и в групповых комнатах. Таким образом доказано существование проблемы. Поэтому нужно проводить соответствующую политику, вносить изменения в нормативные правовые акты, расширять возможности лабораторий, чтобы могли определять содержание свинца не только в крови, но и в товарах широкого потребления», — подчеркнула она.

По словам санврача, специалисты проверили содержание свинца в керамической и металлической посуде, а также в лакокрасочных материалах в Кара-Суйском районе. Результаты также показали превышение. В связи с этим рекомендуется переходить на качественную продукцию, не выбирать яркие вещи, приобретать товар у продавцов, имеющих сертификат качества.

Назгуль Абамуслимова отметила важность соблюдения личной гигиены — золотым правилом является мытье рук.

Результаты исследования лягут в основу разработки целевых программ общественного здравоохранения, направленных на снижение воздействия свинца и предотвращение его негативного влияния на здоровье детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347879/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
В КР появится лаборатория, где можно будет проверить содержание свинца в крови
В Оше шесть школьниц попали в больницу с отравлением
Павел Дуров рассказал, что его пытались отравить весной 2018 года
Можно отравиться. Об опасности ртути рассказали специалисты
Осторожно, ботулизм! Медики советуют употреблять заводскую консервацию
Не менее десяти человек умерли от употребления домашней чачи из Сочи — СМИ
В Китае более 200 детей отравились из-за краски в еде
В Бишкеке растет число зараженных острыми кишечными инфекциями
Самоучек много. Санитарный врач о росте пищевых отравлений
В Оше проверят продукты питания во всех магазинах после отравления школьников
Популярные новости
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
Стабильная связь и&nbsp;быстрый интернет для осеннего вдохновения Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения
КНУ и&nbsp;КРСУ подписали соглашения с&nbsp;фондом Central Asia Capital КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
Кешбэк за&nbsp;каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в&nbsp;Манасе Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
Как в&nbsp;России изменятся цены на&nbsp;бензин с&nbsp;ноября Как в России изменятся цены на бензин с ноября
21 октября, вторник
12:04
В НТРК сменился руководитель: новым гендиректором стал Уланбек Сатиев В НТРК сменился руководитель: новым гендиректором стал...
12:01
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
12:00
Зов кочевников: почему 16-летняя Бегимай выбрала кок бору, а не танцы
11:57
Премьер-министром Японии впервые стала женщина. Чем известна Санаэ Такаити
11:51
В мэрии города Ош кадровые перестановки