В Кыргызстане впервые провели исследование уровня свинца в крови у детей

В Кыргызстане завершили первое исследование по содержанию свинца в крови у детей. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Национального института общественного здоровья Жаркынбек Касымбеков.

«Радует, что проблема не так распространена, как мы боялись, но и успокаиваться тоже не стоит. Население повсеместно пользуется старыми яркими красками, яркой глазурованной посудой, яркими некачественными игрушками. В быту встречаются трубы или другие материалы из свинца. Из-за незнания и отсутствия информации об опасности этого металла люди пользуются такими вещами. Свинец — интересный металл, привлекает внимание — блестящий, мягкий, режется ножом, довольно легко плавится. Мы помним, как в детстве заливали его в альчики, но он легко проникает в организм», — сказал он.

Минимальной какой-либо допустимой дозы не бывает, в любой концентрации свинец очень опасен, особенно для детей. Жаркынбек Касымбеков

Свинец — токсичный металл, особенно опасный для детского организма: он может вызывать отставание в развитии, снижение интеллекта, проблемы с поведением и хронические нарушения здоровья.

! Симптомы отравления свинцом У человека меняется характер, появляются головные боли, слабость, металлический привкус во рту, теряется координация при ходьбе, плохой аппетит, рвота, запоры, спастическая боль в животе, боли в костях или суставах, повышенное артериальное давление и анемия. У детей острое отравление свинцом может вызвать раздражительность, снижение внимания и острую энцефалопатию.

Санитарный врач Назгуль Абамуслимова добавила, что первоначально проводилась оценка распространения свинца в крови у детей, а на следующем этапе — исследование домохозяйств, где проживали дети с повышенным уровнем свинца в крови.

«Предоставленное оборудование позволяло проводить экспресс-исследование содержания уровня свинца на твердых поверхностях. Мы проводили замеры свинца в почве, посуде, на полу, в игрушках, брали пробы питьевой воды, чтобы выявить факторы риска. Исследование показало: факторы риска есть практически в большинстве домохозяйств — есть превышение уровня в красках, используемых для окрашивания полов, дверей, подоконников и так далее», — сказала она.

Читайте по теме Есть в посуде и игрушках. Как свинец калечит маленьких кыргызстанцев

Назгуль Абамуслимова заметила, что параллельно проведено мини-исследование в детсадах в Оше.

«Замеры в десяти учреждениях показали аналогичные результаты — выявлено превышение уровня свинца в красках. В садиках обычно все яркое, пестрое, как на игровых площадках, так и в групповых комнатах. Таким образом доказано существование проблемы. Поэтому нужно проводить соответствующую политику, вносить изменения в нормативные правовые акты, расширять возможности лабораторий, чтобы могли определять содержание свинца не только в крови, но и в товарах широкого потребления», — подчеркнула она.

По словам санврача, специалисты проверили содержание свинца в керамической и металлической посуде, а также в лакокрасочных материалах в Кара-Суйском районе. Результаты также показали превышение. В связи с этим рекомендуется переходить на качественную продукцию, не выбирать яркие вещи, приобретать товар у продавцов, имеющих сертификат качества.

Назгуль Абамуслимова отметила важность соблюдения личной гигиены — золотым правилом является мытье рук.

Результаты исследования лягут в основу разработки целевых программ общественного здравоохранения, направленных на снижение воздействия свинца и предотвращение его негативного влияния на здоровье детей.