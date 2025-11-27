12:15
Происшествия

В РФ опубликовали фото кухни, где мигранты варили фасоль, отравившую 350 человек

Фото фото пресс-службы Генпрокуратуры РФ

В Люблинский районный суд Москвы передано дело четырех человек, обвиняемых в массовом отравлении лобио из фасоли, которое привело к гибели двух людей. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о производстве и реализации пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Ведомство показало на фото, в каких антисанитарных условиях готовили еду, ставшую причиной отравления 350 человек.

Обвиняемые по делу о выпуске небезопасной для здоровья пищи — владелец производителя консервированной фасоли «Савон-К» Владимир Шин, гендиректор «Локалкитчен» (владелец сервиса доставки «Кухня на районе») Антон Лозин, глава отдела качества «Кухни на районе» Елена Машкова и наемный повар из Таджикистана «Савон-К» Карим Норматов. Все они подозреваются по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России.

Владимира Шина обвиняют в том, что он незаконно зарегистрировал 31 иностранца по адресу своей матери. Мигранты работали на его предприятии.

В генпрокуратуре рассказали, что в мае-июне Владимир Шин приобрел фасоль. Его работник Норматов, который приехал в Россию из Таджикистана и не имел опыта в пищевой промышленности, приготовил и расфасовал фасоль с нарушениями. Он не стерилизовал продукт и не соблюдал правила термической обработки. В результате внутри фасоли образовался ботулотоксин. Лозин и Машкова купили эту фасоль. Чтобы сэкономить, они не провели нужные проверки. Сделали салат «Лобио» и продавали его в доставку «Кухня на районе» и «Самокат».

Всего было продано более 2 тысяч порций опасного салата. У потерпевших возникали сильные головные боли, нечеткость речи, расфокусировка зрения.

В результате от заболевания ботулизмом пострадали почти 350 человек, двое из них скончались, а 52 — чуть не умерли. Благодаря оперативному вмешательству медиков, их удалось спасти.

Потерпевшие требуют компенсацию в размере более 70 миллионов рублей. Компания «Локалкитчен» уже частично выплатила им деньги добровольно.
