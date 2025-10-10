В Оше шесть школьниц попали в больницу с отравлением

8 октября учащиеся школы № 14 попали в больницу с пищевым отравлением. Как сообщил 24.kg начальник управления Департамента профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора Азамат Имакеев, всего с жалобами обратились 6 учениц 7-го класса.

«В киоске возле школы они купили сэндвичи «Тамшан» и чалап. В тот же день во время урока физкультуры у них появились симптомы — боли в желудке, рвота. Сразу же вызвали медицинскую помощь. Девочки были госпитализированы в областную больницу в отделение реанимации. В настоящее время состояние девочек удовлетворительное, они переведены в отделение», — рассказал Азамат Имакеев.

По его словам, пока неизвестно, чем именно отравились школьницы, в настоящее время проводятся лабораторные исследования.

Выяснилось, что на упаковке сэндвичей не указана дата производства. На владелицу цеха в Кара-Сууйском районе, где изготавливаются сэндвичи, составлен протокол и наложен штраф в 23 тысячи сомов за выявленные нарушения.

Чалап, как выяснилось, тоже не имеет маркировки и неизвестно, где изготовлен. Проводится работа по выяснению места производства напитка.

«Со стороны районного центра Госсанэпиднадзора была проведена проверка киоска, в котором школьницы покупали еду. Он закрыт, даны санитарные предписания. Среди школьников проведена санитарно-просветительная работа относительно профилактики пищевых отравлений и проводятся рейдовые проверки магазинов, киосков, находящихся вблизи школ», — добавил Азамат Имакеев.