Можно отравиться. С осторожностью покупать мягкое мороженое советуют медики

Столичный Центр госссанэпиднадзора выдал всем руководителям парковых зон и рынков санитарные предписания в целях профилактики возникновения массовых пищевых отравлений и вспышек кишечных инфекций. Об этом 24.kg сообщили в ЦГСЭН.

Специалисты напомнили, что весной и летом увеличивается количество уличных торговых точек по продаже мягкого мороженого.

При его покупке следует соблюдать осторожность — при несоблюдении ряда санитарных требований можно отравиться.

Мороженое — это продукт, где быстро развиваются бактерии. Безопасность мягкого мороженого зависит от соблюдения санитарных норм при его производстве (использование восстановленных сухих смесей, а не сырого молока) и чистоты оборудования.

Основные риски: размножение бактерий при нарушении температурного режима или повторном замораживании (появляются кристаллики льда), нарушение правил обработки оборудования, что чревато пищевыми отравлениями и кишечными инфекциями.

«В установленные в парковых зонах и вдоль тротуаров портативные фризеры продавцу привозят готовую смесь, которую он заливает в аппарат на улице и торгует несколько дней. Обработка аппаратов зачастую не производится, реализация мороженого проводится немытыми руками, так как отсутствуют элементарные условия — нет воды, моющих средств, медкнижки реализатора. Покупатели считают, что мороженое из фризера является свежим, к тому же красивым по внешнему виду. Но их не смущает, что вафельный стаканчик, в который налито мороженое, еще несколько минут назад лежал в открытой коробке, стоящей прямо на земле», — отметили в ЦГСЭН.

Специалисты подчеркнули, что высокая температура воздуха на улице (в случае уличной торговли) требует особых условий хранения восстановленной смеси, так как бактерии размножаются быстрее.