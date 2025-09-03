17:18
Общество

Можно отравиться. Об опасности ртути рассказали специалисты

Ртуть чрезвычайно вредна для здоровья, особенно для нервной, пищеварительной, иммунной, почечной и репродуктивной систем. Об этом предупреждает департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным ведомства, симптомы отравления варьируются от головной боли и тремора при кратковременном контакте до серьезных неврологических нарушений, таких как потеря памяти, когнитивные и двигательные расстройства, аритмия, гипертония, а также могут вызвать пороки развития у плода. Особо опасны пары ртути и ртутьсодержащие соединения, которые накапливаются в организме и могут привести к необратимым последствиям.

Отравиться ртутью можно даже если разбить обычный градусник.

«Пары, выделяемые в воздух после повреждения термометра, могут спровоцировать хроническое отравление. При этом негативные последствия отмечаются уже при концентрации соединений в воздухе в объеме 0,0003 миллиграмма на кубический метр воздуха. Признаки отравления появляются уже через 10-15 минут после начала испарения ртути», — отмечают специалисты.

Признаки острого отравления:

  • головная боль, головокружение, тошнота, рвота, слабость, боли при глотании, раздражение кожи.

Признаки хронического отравления:

  • усталость, повышенная утомляемость, бессонница, потеря памяти, тремор (дрожание рук, век), эмоциональная неустойчивость, ухудшение координации, боли в животе, язвы, нарушения функции почек, сердечно-сосудистые заболевания.

«Пары от разбитого градусника могут накапливаться в помещении месяцами и годами, что приводит к хронической интоксикации. Поэтому в случае разлива ртути необходимо тщательно убрать все шарики и проветрить помещение, чтобы снизить концентрацию паров до безопасного уровня», — советуют в департаменте.

Ранее в соцсетях сообщалось, что во время праздничной ярмарки ко Дню независимости в Джалал-Абаде посетителям разрешили держать жидкую ртуть голыми руками.
