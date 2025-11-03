Массовое отравление школьников. Комментарий мэрии Бишкека

Центр гигиены и эпидемиологии (ЦГСЭН) по Бишкеку выполнил необходимые действия по факту инцидента, связанного с отравлением учащихся в школе «Сейтек STEM». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В связи с тем, что во время инцидента директор школы находился в командировке, заместитель мэра Виктория Мозгачева сегодня встретилась с сотрудниками образовательного учреждения и провела разъяснительную беседу о недопустимости отхождения от утвержденного меню и нарушений правил организации питания.

Заммэра напомнила о необходимости своевременного реагирования на подобные случаи, ознакомилась с текущей ситуацией и приняла участие во встрече с родителями учащихся, пострадавших от отравления.

Кроме того, столичный муниципалитет дал поручение всем общеобразовательным организациям, расположенным на территории города, независимо от формы собственности, строго соблюдать правила организации питания.

Категорически запрещается любое отхождение от утвержденного меню, разработанного и согласованного с врачами и эпидемиологами.

Мэрия города призывает руководителей образовательных организаций уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности и качества питания учащихся.

Ранее сообщалось, что в одной из частных школ Бишкека произошло массовое отравление. 31 октября в инфекционную больницу обратились 58 пациентов, из них 54 — дети и четверо взрослых. Все они употребляли шаурму в школьной столовой. Из числа обратившихся 7 детей и 2 взрослых госпитализированы, 49 пациентов после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.

По данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, всего пострадали 84 человека. 79 человек обратились за медицинской помощью в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, где взяли промывные воды и кал на исследования. Еще пять пострадавших обратились в частные медицинские центры.