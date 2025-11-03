17:23
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Общество

Массовое отравление школьников. Комментарий мэрии Бишкека

Центр гигиены и эпидемиологии (ЦГСЭН) по Бишкеку выполнил необходимые действия по факту инцидента, связанного с отравлением учащихся в школе «Сейтек STEM». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В связи с тем, что во время инцидента директор школы находился в командировке, заместитель мэра Виктория Мозгачева сегодня встретилась с сотрудниками образовательного учреждения и провела разъяснительную беседу о недопустимости отхождения от утвержденного меню и нарушений правил организации питания.

Заммэра напомнила о необходимости своевременного реагирования на подобные случаи, ознакомилась с текущей ситуацией и приняла участие во встрече с родителями учащихся, пострадавших от отравления.

Кроме того, столичный муниципалитет дал поручение всем общеобразовательным организациям, расположенным на территории города, независимо от формы собственности, строго соблюдать правила организации питания.

Категорически запрещается любое отхождение от утвержденного меню, разработанного и согласованного с врачами и эпидемиологами.

Мэрия города призывает руководителей образовательных организаций уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности и качества питания учащихся.

Ранее сообщалось, что в одной из частных школ Бишкека произошло массовое отравление. 31 октября в инфекционную больницу обратились 58 пациентов, из них 54 — дети и четверо взрослых. Все они употребляли шаурму в школьной столовой. Из числа обратившихся 7 детей и 2 взрослых госпитализированы, 49 пациентов после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.

По данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, всего пострадали 84 человека. 79 человек обратились за медицинской помощью в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, где взяли промывные воды и кал на исследования. Еще пять пострадавших обратились в частные медицинские центры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349513/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр проинспектировал стройки Бишкека: арена, парковки и новая школа
Жители Бишкека жалуются на опасный люк и некачественный ремонт дороги
В Бишкеке проводится демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций
Что делать людям на остановках без остановки в Бишкеке?
Стартовал второй этап дизайн-кода. С фасадов зданий Бишкека уберут провода
Мусоросжигающий завод в Бишкеке готовится к запуску
Генплан-2050. Мэрия Бишкека принимает предложения и замечания от горожан
Генплан-2050: власти планируют восстановить простаивающие предприятия в Бишкеке
Благоустройство города: за неделю составлено протоколов на 3,4 миллиона сомов
Прогнозы Генплана: к 2050 году в Бишкеке будут проживать 2 миллиона человек
Популярные новости
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
3 ноября, понедельник
17:11
Массовое отравление школьников. Комментарий мэрии Бишкека Массовое отравление школьников. Комментарий мэрии Бишке...
16:50
В Бишкеке началась подача тепла. Мэрия просит горожан подготовиться
16:16
Вводится временное ограничение на въезд на территорию Кара-Кече для частников
15:56
За неделю в Кыргызстане более 6,5 тысячи человек заболели ОРВИ
15:15
Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем